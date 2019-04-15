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18:09 15 أبريل/ نيسان 2019
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    امرأة فلسطينية تحاول اختراق حاجز الشرطة الإسرائيلية بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية المداخل إلى مسجد الأقصى في القدس، 12 مارس/ آذار 2019

    رئيسة مجلس النواب البحريني توجه رسالة للمرأة الفلسطينية

    © AFP 2019 / Ahmad Gharabli
    العالم العربي
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    أكدت فوزية زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، دعم البحرين للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

    وأضافت زينل، أنه لا مزايدة ولا تهاون ولا تراجع عن مساندة القضية الأولى للشعوب العربية والإسلامية، وأن ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، لن تغير من الواقع وحقائق الأمور في حق الشعب الفلسطيني.

    رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل
    Bahraini Parliament
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    وبحسب بيان للبرلمان، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، أشارت زينل إلى أن الدعم البحريني للشعب الفلسطيني مستمر ومتواصل في كافة المجالات، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتأكيده بأن المطلب الذي لن تحيد عنه كافة الشعوب العربية والإسلامية، هو الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ودولته المستقلة كاملة السيادة، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

    وبحسب البيان  التقت زينل صباح اليوم، بالسيدة خديجة خويص والسيدة هنادي الحلواني، المدرستان في مدارس القدس بالمسجد الأقصى، اللتان تزوران مملكة البحرين، وبحضور وفد من جمعية مناصرة فلسطين.

    وأعربت عن تقديرها للمرأة الفلسطينية على صمودها وتضحياتها، وما سطرته من قصص النضال والكفاح، في الدفاع عن دولة فلسطين وشعبها ومقدساتها.

    مؤكدة أن المرأة الفلسطينية غدت اليوم مثالا بارزا للمرأة على مستوى العالم، والتي تدافع عن قضاياها وحقوقها المشروعة.

    وأوضحت، أن مجلس النواب يعد من أبرز المجالس التشريعية في المنطقة الذي قام بتشكيل لجنة برلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني طوال الفصول التشريعية، ويحرص على الدوام في دعم القضية الفلسطينية في كافة المشاركات البرلمانية الدولية، تعزيزا وتفعيلا لدور الدبلوماسية البرلمانية في مناصرة قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.    

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, المرأة الفلسطينية, القضية الفلسطينية, مجلس النواب, البحرين, فلسطين
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