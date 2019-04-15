مصر: الركاب على موعد مع قطار المفاجآت خلال أيام

تطلق هيئة سكك حديد مصر، قطار النزهة "المفاجآت" من القاهرة إلى إحدى المدن الشاطئية، وذلك بمناسبة احتفالات "شم النسيم".

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار المفاجآت يوم الاثنين (29 أبريل/ نيسان)؛ بمناسبة الاحتفالات بأعياد "شم النسيم".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH خروج قطار عن مساره في مصر

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، ينطلق القطار من محطة سكك حديد رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 5:45 صباحا، متجها إلى إحدى المدن الشاطئية بالوجه البحري، على أن يعود مساء نفس اليوم طبقًا لجداول التشغيل.

وأكد رسلان أن الهيئة تتخذ هذا الإجراء بصفة سنوية؛ للترفيه عن جمهور المسافرين بهذه المناسبة، والمساهمة في تلبية رغباتهم وإسعادهم وقضائهم أوقاتًا ممتعة مع ذويهم.

وأوضح رئيس الهيئة أن القطار يتكون من 10 عربات، درجة ثانية مميزة، وأسعار تذاكر السفر بالقطارات خلال رحلتي الذهاب والعودة 15 جنيهًا للفرد "تذكرة كاملة"، و10 جنيهات للأطفال "أنصاف تذاكر".

وأضاف أنه لا يجوز السفر بالتذاكر المصروفة على هذين القطارين بأي قطار آخر، في رحلتي الذهاب والعودة، وإلا اعتبرت التذكرة ملغاة.

كما أن التذكرة لا ترد حال عدم استعمالها، وكذلك لا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه نقدا، وكل من يخالف ذلك يحصل منه أجرة السفر كاملة بالإضافة إلى المصاريف الإضافية المقررة.