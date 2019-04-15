وزير فلسطيني: نتنياهو يدعم حماس

قالت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، إن ملف المصالحة موجود على أجندتها، وأن وفدا تفاوضيا يصل إلى القاهرة خلال ساعات للتباحث حول تلك الأزمة.

ذكر أشرف العجرمي، وزير سابق في الحكومة الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة، تعبر عن الواقع المأساوي وخاصة الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية.

© REUTERS / Mohamad Torokman الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في رام الله

وأضاف العجرمي "عزوف حركة حماس عن المشاركة ورفضها للانتخابات التشريعية، كشف المشكلة الأساسية في النظام الفلسطيني، وهو الانقسام الذي يعاني منه الشعب، وتسعى إسرائيل إلى تكريسه".

وتابع الوزير الفلسطيني السابق: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح عدة مرات بما في ذلك في أثناء حملته الانتخابية، بأنه سيبعث بالأموال إلى غزة لأنه يريد الإبقاء على حكم حماس ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وقال: "لا أعتقد أن الحكومة الجديدة تمثل تغييرا (جيدا أو سيئا) لرئيس الحكومة الإسرائيلية، سواء تلك الحكومة أو الحكومات السابقة، إلا إذا حاولت تغيير الواقع والسعي للوحدة الفلسطينية".

وتابع أشرف العجرمي: "الاستمرار في ملف المصالحة الفلسطينية يواجه صعوبات، ومع ذلك فإن الرئيس محمود عباس أبو مازن والحكومة الجديدة أعلنت أن موضوع المصالحة على أجندتها".

يذكر أن الحكومة الفلسطينية أدت، يوم 13 أبريل/ نيسان، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله.

وضمت الحكومة وزراء من كافة المحافظات الفلسطينية، وجرى مراعاة التوزيع الجغرافي، وجرى تعيين خمسة وزراء من قطاع غزة ووزراء من القدس والأغوار ومختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب.

ورفضت حركة حماس، في بيان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة واعتبرته استمرارا لسياسة الانفراد بالسلطة.