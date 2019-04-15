وزير الاقتصاد السوري يزور منتدى يالطا هذا الأسبوع

أعلن مصدر في اللجنة المنظمة لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي، اليوم الإثنين، أن وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر الخليل، سيشارك في المنتدى بالفترة من 18 إلى 20 نيسان/ أبريل.

موسكو — سبوتنيك. وأشار المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الوزير سيحضر المنتدى على رأس وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية.

© Sputnik . Alexander Polegenko وفدا سوريا وفرنسا ضمن الوفود الشرفية إلى منتدى يالطا الاقتصادي

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، وينظم هذا اللقاء الاقتصادي حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الإدارة الرئاسية الروسية.

ومن المقرر عقد منتدى يالطا الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 20 نيسان/ أبريل الجاري، في منتجع يالطا بشبه جزيرة القرم.

يذكر أن وفداً سوريا برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، كان قد زار القرم لأول مرة في نيسان/ أبريل 2018، وذلك للمشاركة في الفعاليات الرابعة لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي.