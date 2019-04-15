مصر... إحالة المتهمين بقتل كويتي للمحاكمة الجنائية

قالت صحيفة "فيتو" المصرية، اليوم الاثنين، إن خادمة و5 آخرين متهمين بقتل مسن كويتي داخل شقته في حي العجوزة، مشيرة إلى أنه تم إحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات.
وأفاد تحريات الشرطة المصرية أن المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيلا عصابيا وأن 4 منهم اتفقوا على سرقة المجني عليه بالإكراه بتسهيل من خادمته، واستولوا على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وقالت صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية المصرية، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد جلسة 20 أبريل الجاري لبدء محاكمة المتهمين الستة في القضية.
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