مصر... إحالة المتهمين بقتل كويتي للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة المصرية 6 متهمين للمحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بقتل كويتي في حي العجوزة في محافظة الجيزة.

قالت صحيفة "فيتو" المصرية، اليوم الاثنين، إن خادمة و5 آخرين متهمين بقتل مسن كويتي داخل شقته في حي العجوزة، مشيرة إلى أنه تم إحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات.

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وذكرت النيابة أن المتهمين في القضية قاموا بذلك بدافع السرقة، مشيرة إلى أنه تم توجيه تهمتي القتل العمد، والسرقة بالإكراه لهم.

وأفاد تحريات الشرطة المصرية أن المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيلا عصابيا وأن 4 منهم اتفقوا على سرقة المجني عليه بالإكراه بتسهيل من خادمته، واستولوا على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية المصرية، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد جلسة 20 أبريل الجاري لبدء محاكمة المتهمين الستة في القضية.