الوليد بن طلال يوجه رسالة لمحمد بن سلمان (فيديو)

وجه الملياردير السعودي الوليد بن طلال رسالة للقيادة السعودية، على ما تحققه من إنجازات في القرن الـ21.

© Fotolia / Peych_p السعودية تستعد لافتتاح دار عرض سينمائية رابعة في الرياض

وكتب ابن طلال على "تويتر"، اليوم الاثنين: "نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ممثلة بهيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، على الانفتاح المنسجم مع دخول القرن الـ21 بقيادة أخي ولي العهد".

وقال الوليد بن طلال: "إحدى ثمار هذا الانفتاح المنسجم بقيادة أخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو افتتاح أفخم دار سينما في الشرق الأوسط في مركز المملكة ببرج المملكة بالرياض".

ونشر الوليد مقطع فيديو يرصد لحظة مشاركته في افتتاح أفخم دار عرض سينمائي في الشرق الأوسط.

وأعلنت شركة "فوكس سينما"، التي تديرها مجموعة ماجد الفطيم السعودية، في مارس/ آذار الماضي، أنها تستعد لافتتاح دار عرض سينمائية رابعة في الرياض، خلال شهر أبريل.

نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ممثلة بـ @GEA_SA برئاسة @Turki_alalshikh على الانفتاح المنسجم مع دخول القرن الـ ٢١ بقيادة اخي سمو ولي العهد والتي احدى ثمارها أفخم دار سينما في الشرق الاوسط في مركز المملكة ببرج المملكة بالرياض. https://t.co/tMdQ1zDpru — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 15, 2019

وقال محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لمشاريع مجموعة الفطيم في السعودية، في ذلك الوقت، إنه سيتم افتتاح سينما جديدة في برج المملكة، لافتا إلى أنها ستكون الرابعة في الرياض، والخامسة في المملكة العربية السعودية.

ودشنت "فوكس سينما" أول دار عرض سينمائي تحتوي على أربع شاشات سينما في الرياض، في مايو/ أيار الماضي.

ويأتي ذلك ضمن خطة لبناء 600 شاشة في جميع أنحاء المملكة، باستثمارات تصل إلى ملياري ريال.