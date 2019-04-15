أول رئيس عربي يعلق على حريق نوتردام

وقال الرئيس المصري على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك": "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخى بكنيسة نوتردام.. فقدان ذلك الأثر الإنسانى العظيم خسارة فادحة لكل البشرية".

وأضاف: "أُعلن تضامنى وتضامن الشعب المصرى مع الأصدقاء فى دولة فرنسا متمنياً تدارك آثار هذه اللحظة الإنسانية بالغة التأثير بأسرع ما يُمكن".

وانهار برج كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس إثر حريق هائل اندلع مساء اليوم الاثنين بالكاتدرائية.

وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن البرج انهار عقب اندلاع حريق هائل في الكاتدرائية"، مضيفا أن "مئات الأشخاص يتابعون ألسنة اللهب التي اجتاحت الكاتدرائية".

في السياق ذاته، ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة للشعب الفرنسي كان معدا لها اليوم، وتوجه إلى مكان الحادث، لمتابعة أعمال الإطفاء.