رئيس وزراء إيطاليا يطالب حفتر بسحب القوات من طرابلس فورا

طالب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بوقف العمليات العسكرية وسحب القوات من طرابلس.

جاء ذلك عقب لقاء كونتي، في روما، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وقال كونتي: "إننا نريد وقفا فوريا لإطلاق النار في ليبيا"، مضيفا: "لدينا أمل بانسحاب قوات الجيش الليبي تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر، من جنوب العاصمة طرابلس".

عاجل | رئيس الوزراء الإيطالي يدعو حفتر لسحب قواته ووقف العمليات العسكرية في #طرابلس. #جريدة_الراية_القطرية pic.twitter.com/aI07T1cYx0 — الراية القطرية (@alraya_n) April 15, 2019

ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، في وقت لاحق اليوم الاثنين.