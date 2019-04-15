اليمن... معارك طاحنة بين الجيش و"أنصار الله"

تصاعدت المعارك، بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن.

© REUTERS / Denis Balibouse المبعوث الأممي إلى اليمن يقر بتأخير تنفيذ اتفاق ستوكهولم

القاهرة — سبوتنيك . أفاد المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية الموالية للجيش اليمني في جبهة مريس على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أن معارك تدور بمختلف الأسلحة في قطاع منخلة في جبهة حمك غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، إثر هجوم عنيف للحوثيين على مواقع الجيش".

وأضاف "الجيش تمكن من محاصرة الحوثيين في "نقيل حقر" المتصل بجبل السور في جبهة حمك".

وأعلن الجيش اليمني، أمس الأحد، سقوط 25 قتيلا و20 جريحا من "أنصار الله" بصد قواته هجوما للجماعة على مواقع شمال وغرب جبهة حمك غربي مديرية قعطبة في محافظة الضالع.