عمران خان: محمد بن سلمان يذكرني بالملك فيصل

وأشار عمران خان إلى أن الأمير محمد بن سلمان أعاد هذا الحب بعمق في قلوب الشعب الباكستاني، لما يتحلى به من بعد نظر وسياسة راسخة، لافتا إلى أن جميع أبناء الشعب الباكستاني يردد كلمته عندما قال "أنا سفير باكستان في السعودية".
جاءت تصريحات عمران خان عن ولي العهد السعودي، خلال استقباله لإمام المسجد الحرام، الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، في إطار برنامج الزيارة الحالية التي يقوم بها فضيلته إلى جمهورية باكستان.
استقبل دولة #رئيس_وزراء_باكستان / #عمران_خان في مكتبه بـ #إسلام_آباد #إمام_الحرم_المكي فضيلة الشيخ الدكتور/ #عبدالله_بن_عواد_الجهني والوفد المرافق. pic.twitter.com/s08QUCpc5Z— السفارة في باكستان — سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) April 15, 2019
ورحب عمران خان خلال اللقاء الذي جرى بديوان رئاسة الوزراء في إسلام آباد بإمام المسجد الحرام، ووفد المملكة الذي شارك في مؤتمر رسالة الإسلام برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، موضحا أن الشعب الباكستاني ينظر إلى أئمة الحرمين الشريفين بتقدير واحترام، ويعتبر زيارتهم لباكستان مصدر شرف واعتزاز.
وأثنى خان بما يقوم به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من جهود كبيرة في جمع شمل الأمة الإسلامية وتوحيد صفها لمواجهة التحديات وخطر التطرف والإرهاب وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
يذكر أن الرئيس الباكستاني، عارف علوي، منح جائزة "الشخصية المؤثرة عالمياً لعام 2018" المخصصة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للسفير السعودي نواف بن سعيد المالكي، أمس الأحد.
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