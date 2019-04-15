عمران خان: محمد بن سلمان يذكرني بالملك فيصل

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الاثنين، عن حبه وتقديره والشعب الباكستاني لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونوه خان بزيارة ابن سلمان إلى جمهورية باكستان، التي حظيت بحب وتقدير من الشعب الباكستاني، موضحا أن الأمير محمد بن سلمان ذكره بالملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وذلك لأن الشعب الباكستاني كان يحبه حبا كبيرا، بحسب صحيفة " المواطن " السعودية.

وأشار عمران خان إلى أن الأمير محمد بن سلمان أعاد هذا الحب بعمق في قلوب الشعب الباكستاني، لما يتحلى به من بعد نظر وسياسة راسخة، لافتا إلى أن جميع أبناء الشعب الباكستاني يردد كلمته عندما قال "أنا سفير باكستان في السعودية".

جاءت تصريحات عمران خان عن ولي العهد السعودي، خلال استقباله لإمام المسجد الحرام، الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، في إطار برنامج الزيارة الحالية التي يقوم بها فضيلته إلى جمهورية باكستان.

​ورحب عمران خان خلال اللقاء الذي جرى بديوان رئاسة الوزراء في إسلام آباد بإمام المسجد الحرام، ووفد المملكة الذي شارك في مؤتمر رسالة الإسلام برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، موضحا أن الشعب الباكستاني ينظر إلى أئمة الحرمين الشريفين بتقدير واحترام، ويعتبر زيارتهم لباكستان مصدر شرف واعتزاز.

​وأثنى خان بما يقوم به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من جهود كبيرة في جمع شمل الأمة الإسلامية وتوحيد صفها لمواجهة التحديات وخطر التطرف والإرهاب وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

يذكر أن الرئيس الباكستاني، عارف علوي، منح جائزة "الشخصية المؤثرة عالمياً لعام 2018" المخصصة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للسفير السعودي نواف بن سعيد المالكي، أمس الأحد.