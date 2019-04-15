النائب العام المصري يحيل تشكيلا عصابيا تركيا للجنايات

أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، تشكيلا عصابيا دوليا تركيا إلى محكمة الجنايات.

وبحسب صحيفة "الجمهورية" الرسمية، تخصص التشكيل العصابي التركي في جلب الكوكايين المخدر، وبيعه في مصر.



وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد التشكيل اتفقوا فيما بينهم على جلب الكوكايين، عن طريق المتهمين عثمان أفيشي 54 سنة تركي الجنسية وآنيتا فرانكي 62 سنة ألمانية الجنسية ومحمد بيزجين 48 سنة تركي الجنسية.

وأفادت التحقيقات أن المتهم الأول أثناء فحص حقيبته على جهاز الأشعة، تم اكتشاف وجود جسم معتم بداخلها وبتفتيشها عثر بداخلها على 10 لفافات بداخل قطع من الرصاص تحوى الكوكايين.

وكشفت تحقيقات أحمد خالد وكيل أول نيابة الحوادث، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة ، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا, تخصص في جلب المواد المخدرة، إلى داخل البلاد.

ونوهت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثانية اعترفا بارتكابهما الواقعة خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوى المادة الفعالة لجوهر الكوكايين المخدر.