المجلس العسكري السوداني يؤكد بقاء القوات المشاركة في حرب اليمن هناك

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن حتى تحقق أهدافها هناك.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال الفريق دقلو، "إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقي قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه".

#السودان #سونا| اكد الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن حتى تحقق اهدافها وقال في تصريح لـ(سونا) اليوم "اننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقي قواتنا حتى يحقق التحالف اهدافه" pic.twitter.com/o2tdjGDT01 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) ١٥ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير من رئاسة الجمهورية، عقب اندلاع تظاهرات واعتصامات ضده احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والتضييق على الحريات العامة.

© REUTERS / STRINGER 100 مركبة لقوات الدعم السريع مدججة بالسلاح تدخل مقر قيادة الجيش السوداني

ويتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، فيما أُعلن في الخرطوم، أمس الأول السبت، تشكيل المجلس المكون من رئيس ونائب، و8 أعضاء عسكريين وشرطيين، الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية مدتها عامان على الأكثر.

وأعلن البرهان إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ الذي أعلن عقب الإطاحة بالبشير، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة إلى عزل ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات.



ويشارك السودان ضمن ا ويشارك السودان ضمن ا لتحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، والذي يقوم بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من الحوثيين.

وبفعل العمليات العسكرية يعاني اليمن حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.