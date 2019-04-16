محمد بن سلمان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية (صور)

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري، والجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.
سمو #ولي_العهد يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية.https://t.co/2oZLrwGc8s#واس pic.twitter.com/f2eTGH3c2w— واس (@spagov) ١٥ أبريل ٢٠١٩
حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة.
فيما حضر من الجانب الأمريكي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية.
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