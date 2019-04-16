بشرى سارة لـ84 ألف مواطن في السعودية

ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، جاء ذلك الإعلان على هامش معرض "سكني أكسبو جدة 2019" الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في جدة أمس الاثنين، والذي سلم الفيصل خلاله وحدات سكنية لعدد من المستفيدين من "الإسكان التنموي".
وأشار العمودي إلى أن الصندوق يعتزم مراجعة نسب الدعم المقررة حاليا لأصحاب الرواتب التي تزيد عن 14 ألف ريال.
يذكر أن "معرض سكني أكسبو جدة 2019" الذي انطلق أمس الاثنين 15 إبريل/نيسان، ويستمر حتى 24 من الشهر ذاته، يقدم حلولا تمويلية تلبي رغبات الشرائح الاجتماعية المختلفة.
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