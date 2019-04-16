بشرى سارة لـ84 ألف مواطن في السعودية

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية السعودية، خالد العمودي، أن الصندوق يتجه لتسريع إيداع الدعم قريبا في حسابات المستفيدين قبل نزول رواتبهم، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الدعم العقاري وصل إلى 84 ألف مواطن.

ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، جاء ذلك الإعلان على هامش معرض "سكني أكسبو جدة 2019" الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في جدة أمس الاثنين، والذي سلم الفيصل خلاله وحدات سكنية لعدد من المستفيدين من "الإسكان التنموي".

© AP Photo / Leah Mills السعودية تعلق رسميا على "السحب المخيفة" في المملكة

وكشف العمودي أن تأخر إيداع الدعم حاليا إلى أسباب تقنية، كاشفا أن نسبة من أودع لهم الدعم الشهر الماضي خلال 24 ساعة بلغت 99%.

وأشار العمودي إلى أن الصندوق يعتزم مراجعة نسب الدعم المقررة حاليا لأصحاب الرواتب التي تزيد عن 14 ألف ريال.

يذكر أن "معرض سكني أكسبو جدة 2019" الذي انطلق أمس الاثنين 15 إبريل/نيسان، ويستمر حتى 24 من الشهر ذاته، يقدم حلولا تمويلية تلبي رغبات الشرائح الاجتماعية المختلفة.