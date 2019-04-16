سر "التحذير الأخير" الذي تسبب في إلغاء زيارة وفد إسرائيل إلى البحرين (فيديو)

زعمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن وفد إسرائيل ألغى مشاركته في مؤتمر "ريادة الأعمال" المنعقد بالبحرين؛ بسبب نشر تنظيم مسلح فيديو رسوم متحركة يحاكي هجوم طائرة مسيرة على الوفد.

ووفقا للصحيفة، أعلن وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، إلغاء زيارة إلى البحرين بسبب "مخاوف أمنية".

ويظهر في الفيديو الذي نشره تنظيم "سرايا وعد الله" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طائرة مسيرة تستهدف فندقا قد تكون البعثة الإسرائيلية خططت النزول فيه.

ويبدأ الفيديو بهبوط طائرة "إل عال" في مطار البحرين الدولي، وبعدها ترافق طائرة مسيرة موكب البعثة نحو فندق "المرديان"، وتظهر في الفيديو كتابة "مقر إقامة الوفد".

وينتهي الفيديو بتفجير عند مدخل مركز المعارض والمؤتمرات البحريني الدولي، مع رسالة على الشاشة كتب فيها "التحذير الأخير".

"سرايا وعد الله" هي جماعة شيعية في البحرين، تأسست عام 2015، وتبنت تفجير حافلة للشرطة البحرينية عام 2017، وتؤكد السلطات البحرينية أنها مجموعة إرهابية مدعومة من إيران.

وكان من المقرر أن يترأس الوفد الإسرائيلي الرفيع المستوى وزير الاقتصاد، إيلي كوهين، ويضم أكثر من 30 عضوا.