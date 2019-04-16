الجبير لـ"سبوتنيك": ناقشنا مع مجلس الأمن إمداد إيران للحوثيين بالصواريخ الباليستية

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي يترأس وفد بلاده في المنتدى "الروسي العربي"، أن الرياض ناقشت مع أعضاء مجلس الأمــن إمــداد إيــران لجمــاعة "أنصار الله" (الحوثيين) بصواريخ باليستية تستخدم ضد المدنيين في اليمن، والسعودية.

وقال الجبير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت السعودية بحثت مع الجانب الروسي تبعات تمويل إيران للحوثيين: "لا لم ندخل في التفاصيل، لكن ناقشنا هذا الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن".

© REUTERS / Edgar Su الجبير ينشر صورة جديدة تتعلق بمذبحة مسجدي نيوزيلندا

وتابع الجبير : "إيران تمد الحوثيين بصواريخ باليستية تستخدم ضد المدنيين في اليمن وفي المملكة العربية السعودية، هذا أمر يخالف الأنظمة والقوانين الدولية والمجتمع الدولي يدرك ذلك وأدان الحوثيين في هذا الوقت".

وأضاف الجبير تعليقا على استئناف انعقاد جلسات البرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت، شرقي اليمن: "نحن ندعم أي شيء يساهم في تعزيز الشرعية؛ لإخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وتابع الجبير: "هناك إجماع بين التحالف اليمني المبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 وهناك إجماع في المجتمع الدولي على أهمية تطبيق اتفاق ستوكهولم وعدم المماطلة من قبل الحوثي".

وأتم الجبير: "مماطلة الحوثيين هي سبب عدم إحراز أي تقدم في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، ونأمل أن يستطيع المجتمع الدولي إلزام الحوثيين بتطبيق اتفاقية ستوكهولم وقرار مجلس الأمن".