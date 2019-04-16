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14:13 16 أبريل/ نيسان 2019
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    جان لوي غورو حفيد الجنرال هنري غورو، المندوب السامي الفرنسي، الذي قاد جيش بلاده لاستعمار سوريا منذ مئة عام

    حفيد الجنرال غورو لـ "سبوتنيك": أثق أن الشعب السوري سيهزم قوى الشر (فيديو)

    © Sputnik . Sham Hamdan
    العالم العربي
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    قام جان لوي غورو حفيد الجنرال هنري غورو (المندوب السامي الفرنسي الذي قاد جيش بلاده لاستعمار سوريا منذ مئة عام) بزيارة، اليوم الاثنين، إلى محافظة السويداء، مقدماً اعتذاره للشعب السوري عن جرائم بلاده آنذاك بحق السوريين.

    وقال مراسل سبوتنيك في السويداء: "إن جان لوي غورو حفيد الجنرال هنري غورو "المندوب السامي الفرنسي الذي قاد جيش بلاده لاستعمار سوريا منذ مئة عام" والذي قصف دمشق آنذاك بالمدافع، زار اليوم الاثنين محافظة السويداء معقل الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي، كما زار صرح الثورة السورية الكبرى في بلدة القريّة، مقدماً رسالة اعتذار إلى الشعب السوري عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي آنذاك بحق السوريين.

    وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، قال جان لوي غورو الذي استقبله أهالي السويداء بحفاوة وبترحيب كبيرين: "باسم عائلتي وباسم الشعب الفرنسي أتقدم بالاعتذار من الشعب السوري عما قامت به الحكومة الفرنسية خلال استعمارها لسوريا، وأؤكد أن الشعب الفرنسي يساند الشعب السوري والحكومة السورية في حربها ضد الإرهاب، وأن الشعبين تربطهما علاقات صداقة متينة"، وأعرب غورو عن ثقته بأن الشعب السوري قادر على تحقيق الانتصار على كل قوى الشر التي تحاول النيل من صمود سوريا جيشا وقيادة وشعبا، كما أكد أن ما تقوم به الحكومة الفرنسية الحالية مرفوض كليا من قبل الشعب الفرنسي المحب للسلام والاستقرار في كل دول العالم وخصوصا سوريا.

    جان لوي غورو حفيد الجنرال هنري غورو، المندوب السامي الفرنسي، الذي قاد جيش بلاده لاستعمار سوريا منذ مئة عام
    © Sputnik . Sham Hamdan
    جان لوي غورو حفيد الجنرال هنري غورو، المندوب السامي الفرنسي، الذي قاد جيش بلاده لاستعمار سوريا منذ مئة عام

    وفي وقت سابق عقد جان لوي غورو اجتماعا مع القيادة السياسية في مبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في السويداء قبل توجهه إلى بلدة القريّة لزيارة صرح الثورة السورية الكبرى وضريح قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش.

    جان لوي غورو حفيد الجنرال هنري غورو، المندوب السامي الفرنسي، الذي قاد جيش بلاده لاستعمار سوريا منذ مئة عام
    © Sputnik . Sham Hamdan
    جان لوي غورو حفيد الجنرال هنري غورو، المندوب السامي الفرنسي، الذي قاد جيش بلاده لاستعمار سوريا منذ مئة عام

    جدير ذكره أن جان لوي غورو هو كاتب وخبير مختص بعالم الفروسية وهو يزور سوريا ضمن وفد من الضيوف المشاركين بفعاليات مهرجان الشام الدولي للجواد العربي الذي يتزامن إحياؤه مع مرور الذكرى الـ73 لجلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا، وهو حفيد المندوب السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو الذي دخل دمشق منذ مئة عام وأشهر سيفه قرب قبر صلاح الدين الأيوبي بالمسجد الأموي قائلاً: "ها قد عدنا يا صلاح الدين"،

    والجنرال هنري جوزيف أوجين غورو هو القائد العسكري الذي قاد الجيش الفرنسي في نهاية الحرب العالمية الأولى في الحرب التركية الفرنسية (1919 — 1923)، واشتهر بكونه المندوب السامي للانتداب الفرنسي على لبنان و سوريا، وبكونه من تولى إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920 بعد فصله عن سوريا بموجب إتفاقية سايكس-بيكو بين فرنسا وبريطانيا، كما عرف بتعصبه الشديد لمعتقداته الدينية، وكثيراً ما كان يجاهر باعتداده أنه واحد من أحفاد الصليبيين الذين غزوا بلاد الشام إبان العصور الوسطى.

    وبحسب المراجع التاريخية، وصل الجنرال غورو إلى بيروت وفق مخطط الانتداب يوم 21/11/1919، ومع تقدمها إلى الداخل سحقت القوات الفرنسية حركات المقاومة التي هبت للدفاع عن وحدة سورية الطبيعية في البقاع ومرجعيون والقنيطرة، واللاذقية، ولجأ الجنرال غورو إلى تدمير العديد من المدن والقرى، كأنطاكيا والقدموس وبانياس والقصير، وشرَّد معظم سكانها وأصبح كثير منهم بلا مأوى، وفي يوم 14/7/1920 أمر جيشه المؤلف من 70 ألف مقاتل بالتوجه إلى دمشق وقتل مئات السوريين الذين هبوا للدفاع عن بلادهم وكان بينهم وزير الحربية السوري يوسف العظمة.

    مبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في السويداء سوريا
    © Sputnik . Sham Hamdan
    مبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في السويداء سوريا

    وتفنن الجنرال غورو باستخدام أساليبه القمعية التي ارتبطت بسمعته منذ أن كان في المغرب وإفريقيا، ففرض الغرامات الحربية على الأهالي (200 ألف ليرة عثمانية ذهبية و10 آلاف بندقية) وطبَّق الأحكام العرفية وأصدر أوامره بالقبض على كل من رفع سلاحه مقاوماً.

    وفي 31-8 1920 أعلن استقلال جبل لبنان وسلب سورية أقضيتها الأربعة (حاصبيا — راشيا — البقاع — بعلبك)، وأطلق على الدولة الجديدة اسم: دولة لبنان الكبير. ثم قسم سورية إلى أربع دول على أسس طائفية (دولة دمشق — دولة حلب — دولة العلويين — دولة الدروز). وفرض اللغة الفرنسية إلى جانب العربية، مما جعل البلاد تهب في وجهه بثورات متلاحقة سجل فيها السوريون أروع صفحات الجهاد في التاريخ الحديث.

    وفي 25 تشرين الأول 1922، استقال الجنرال هنري غورو من منصبه كمندوب سامٍ لفرنسا في سوريا ولبنان، وخلفه في المنصب موريس سيراي في نيسان 1923، وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات في سورية، غادر سورية إلى فرنسا، فعين هناك حاكماً عسكرياً لمنطقة باريس، واستمر في منصبه إلى أن أحيل على التقاعد، وأقام في باريس حتى وفاته سنة 1946.

    الكلمات الدلالية:
    حفيد الجنرال غورو, سلطان باشا الأطرش, السويداء, سوريا
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