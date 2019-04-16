سفراء أمام الملك سلمان: نقسم ألا نبوح بسر من أسرار الدولة

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من سفراء السعودية المعينين حديثا لدى عدد من الدول الأجنبية.

وأدى السفراء الجدد القسم أمام الملك في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وينص القسم السعودي الذي أداه السفراء أمام الملك على "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني.. ثم لمليكي وبلادي.. وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة.. وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج.. وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

وأدى القسم أمام الملك الأميرة ريما بنت بندر السفيرة المعينة لدى أمريكا، والأمير عبد الله بن خالد السفير المعين لدى النمسا وعبد الإله الشعيبي السفير المعين لدى الكاميرون وخالد الشريف السفير المعين لدى قبرص، وكذلك الأمير خالد بن بندر السفير المعين لدى بريطانيا، وعصام الثقفي السفير المعين لدى إندونيسيا، وعبد الله المطيري السفير المعين لدى جورجيا.

​وبحسب الوكالة استمع السفراء الجدد لتوجيهات الملك سلمان، وبالسلام على العاهل السعودي، بحضور الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، وإبراهيم العساف وزير الخارجية، وخالد العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص للعاهل السعودي.



