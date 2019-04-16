الرئيس المصري يزور القاعدة العسكرية الحامية للمفاعل النووي (فيديو)

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية في قاعدة "محمد نجيب" العسكرية بعد تطويرها.

ورافق السيسي، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد حجازي، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

أنشئت القاعدة في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل القوات المسلحة المصرية لتحل خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993، مع دعمها بوحدات إدارية وفنية جديدة وإعادة تمركز عدد من الوحدات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها بما يعزز من قدرتها على تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسئوليتها غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي والتي من بينها محطة الضبعة النووية وحقول البترول وميناء مرسى الحمراء ومدينة العلمين الجديدة وغيرها.

وأنشأت القوات المسلحة المصرية جميع مباني الوحدات المتمركزة بالقاعدة بإجمالي 1155 مبنى ومنشأة وعملت على تطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية بالقاعدة بطول 72 كم.

كما تم إنشاء 72 ميدانا متكاملا شملت مجمعا لميادين التدريب التخصصي وميادين الرماية ومجمعا لميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة منصة الإنزال البحري بمنطقة العميد.