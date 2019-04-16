أبو الغيط: المبعوث الأممي لليمن حاول إبعاد الجامعة العربية ولم يتصل بنا إطلاقا

صرح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حاول إبعاد الجامعة العربية عن القضية اليمنية، ولم يتصل بها على الإطلاق، مشيرا إلى أن مساهمة الجامعة العربية في حل الأزمة اليمنية تقتضي أن تقيم حوارا مع المبعوث الأممي.

© REUTERS / Denis Balibouse المبعوث الأممي إلى اليمن يقر بتأخير تنفيذ اتفاق ستوكهولم

موسكو — سبوتنيك . وقال أبو الغيط في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول عدم مشاركة الجامعة في حل الأزمة اليمنية إن "المبعوث الأممي حاول بقدر الإمكان أن يبعد الجامعة العربية، بل حتى أنه لم يتصل بنا على الإطلاق، وبالتالي أهملناها".

وأضاف أبو الغيط "لكي نفتح الطريق لليمن يجب أن نقيم حوارا مع المبعوث الأممي الذي قرر أنه سينجح بمفرده، وآمل له أن ينجح".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.