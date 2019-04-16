خطة إسرائيلية أمريكية جديدة بشأن إيران

ينطلق في إسرائيل اليوم، الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة التهديدات المشتركة.

أوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن هناك تهديدات مشتركة بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، أهمها إيران وحزب الله اللبناني وحركة حماس.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن الوفد الأمريكي يترأسه منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، ناثان سيلز، الذي وصل إلى إسرائيل، أمس الاثنين، وتفقد أحد الأنفاق التي أقامتها حركة حماس، واكتشفه الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي الإسرائيلية.

منسق محاربة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية @StateDeptCT ناثان سييلس،

تفقد أمس نفقا إرهابيا لحركة #حماس

على الحدود بين #إسرائيل وقطاع #غزة@usembassyjlm



מתאם הלוחמה בטרור במחלקת המדינה של ארצות הברית, נתן סיילס, סייר אתמול במנהרת טרור של חמאס, בגבול ישראל רצועת עזה. pic.twitter.com/ekwaaxwOpM — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) April 16, 2019

ورأى المسؤول الأمريكي أن المفتاح للوضع الأمني موجود في طهران، مشيرا إلى إحراز تقدم ملموس في هذا السياق عقب إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

وتوقع المسؤول الأمريكي أن تكون خطة السلام المعروفة باسم "صفقة القرن" مقبولة من الطرفين، لافتا إلى اتخاذ بلاده الاستعدادات اللازمة تحسبا لاحتمال وقوع اعتداءات ضد أهداف أمريكية احتجاجا على هذه الخطة.

وفي واشنطن، اجتمع الليلة الماضية مسؤولون من الأمن القومي الأمريكي مع نظرائهم الإسرائيليين لتحديد سلم الأولويات الأمنية، وناقشوا سبل توطيد التعاون في حماية شبكات الجيل الخامس والسايبر من تهديدات جهات معادية في الشرق الأوسط.