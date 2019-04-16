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16:23 16 أبريل/ نيسان 2019
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    الملك سلمان أثناء توقيعه على موازنة 2018

    قرارات جديدة بتوقيع الملك سلمان

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

    واتخذ المجلس مجموعة من القرارات التي تتعلق بأمور داخلية، وأخرى خارجية.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق، والتوقيع عليه.

    وقرر المجلس تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار  أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة والعراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع عليه.

    وقرر المجلس كذلك تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأثيوبي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتوقيع عليه.

    وأشار البيان إلى أن المجلس قرر الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

    ولفت البيان إلى قرار المجلس بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه.

    وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

    وأيضا قرر المجلس الاعتراف بوثيقة السفر الرسمية (جواز السفر) التي استحدثها الإنتربول الدولي للموظفين الذين يؤدون مهمات رسمية ذوات صلة بأعماله.

    وقرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات، وتنظيم المركز.

    ومن بين قرارات المجلس اليوم الموافقة على منح مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل صلاحية صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم — من غير موظفي الهيئة — في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية ، ويضع المجلس لائحة لهذا الغرض تتضمن شروط صرفها وضوابطه.

    قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري ، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية ، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات ، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع ، وزيادة التنسيق والدعم.

    وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير عن مختلف القضايا والتطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

    وأشار الوزير إلى أن صدور توجيهات العاهل السعودي للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، تؤكد حرص المملكة بقيادة الملك سلمان على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كافة الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

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    الملك سلمان بن عبد العزيز, قرارات الملك سلمان, أخبار الملك سلمان, أخبار السعودية, السعودية
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