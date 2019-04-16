هل تنضم دولة إسلامية أخرى لقطار التطبيع مع إسرائيل

بعد مباركة رئيسها لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، فوزه بالانتخابات، انضمت دولة إسلامية جديدة إلى قطار التطبيع مع إسرائيل.

نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، مساء اليوم، الثلاثاء، تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، جاء فيها أن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، هنأ نتنياهو بالفوز في الانتخابات البرلمانية للكنيست، التي أجريت الثلاثاء الماضي.

ألرئيس النيجيري #محمد_بخاري

هنأ رئيس الوزراء نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات.



بخاري:

"أتوقع استمرار العمل مع نتنياهو من أجل تعزيز العلاقات بين #نيجريا و #إسرائيل

أتمنى للشعب الإسرائيلي السلام والاستقرار"



נשיא ניגריה מוחמד בוח'ארי בירך את רה'מ נתניהו על נצחונו בבחירות.@arik3000 pic.twitter.com/7cH22vOciX — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) April 16, 2019

ونقل الكاتب والمذيع الإسرائيلي، شمعون آران، على لسان الرئيس بخاري، توقعه استمرار العمل مع نتنياهو، بهدف تعزيز العلاقات بين الطرفين، النيجيري والإسرائيلي.

وقال بخاري:

أتوقع استمرار العمل مع نتنياهو من أجل تعزيز العلاقات بين نيجيريا وإسرائيل، وأتمنى للشعب الإسرائيلي السلام والاستقرار.