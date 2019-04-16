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18:45 16 أبريل/ نيسان 2019
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    انفجارات ضخمة في محيط مطار دمشق الدولي (صورة أرشيفية)

    خبير عسكري: إسرائيل لا تستطيع الدخول في حرب ضد سوريا

    © AFP 2019 / STRINGER
    العالم العربي
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    تطرح الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، تساؤلات لدى الشارع العربي حول مدى امتلاك دمشق لأدوات والموعد الذي ترد فيه على تلك الاستفزازات المتكررة.

    العميد محمد عيسى، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، قال في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بكل تأكيد سترد سوريا على تلك الاستفزازات الإسرائيلية، الجيش العربي السوري يحارب الآن على أكثر من ثلاث جبهات، وليس معقولا أن يفتح كل الجبهات في توقيت واحد.

    تطهير الأرض

    ظريف والأسد
    © AFP 2019 / SANA
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    وأضاف عيسى، تلك العمليات التي تقوم بها إسرائيل هدفها الأول دعم المنظمات الإرهابية، ومنع تقدم الجيش السوري في مناطق أخرى وتحرير الأرض.

    وأكد الخبير العسكري، أن الجيش السوري اليوم هو أقوى بكثير مما كان عليه عند بداية الحرب في العدة والعتاد، لكن لدينا أولويات نقوم بها الآن، وهي تطهير الأرض من الإرهاب، والعمليات الإسرائيلية تهدف إلى إيصال رسائل بأنها متواجدة على الأراضي السورية.

    وأشار عيسى إلى أن هناك ثلاث جبهات تواجه الجيش السوري، وجميعها مدعومة أمريكيا وإسرائيليا، وإسكات تلك الجبهات هو أكبر رد على إسرائيل، وتحرير تلك المناطق من أذرع إسرائيل.

    وحول امتلاك الجيش السوري أدوات ردع يمكن استخدامها ضد إسرائيل لوقف عملياتها على سوريا، قال عيسى، بكل تأكيد نحن نمتلك وسائل الردع ومنها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية، "S300"، التي نستطيع بموجبها تحييد الطيران الإسرائيلي في معركة حقيقية تخوضها هي وليس في عمليات اشتباك هنا أو هناك.   

    واستطرد الخبير العسكري، الجيش السوري سوف يحصل على صواريخ أكثر حداثة، بالإضافة إلى ترسانته الصاروخية التي تتطور مع الوقت، وهذا يقودنا إلى أن شكل الرد تحدده الآليات العسكرية والسياسية أيضا.

    حليف استراتيجي

    مقاتلة F-15 الإسرائيلية
    © AFP 2019 / JACK GUEZ
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    وأوضح عيسى، إلى أن الوضع الحالي للقوات السورية أفضل بكثير من الوضع السابق نتيجة تواجد الحليف الاستراتيجي الروسي في مواجهة إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، ويجب أن نعلم أن سوريا قوية هي ضمانة لأمن روسيا أيضا.

    وردا على بعض التحليلات التي تقول إن روسيا تريد سوريا ضعيفة، قال الخبير العسكري، التحالف الروسي — السوري هو تحالف أبدي، وهو ما يعني استحالة دخول إسرائيل في حرب شاملة ضد سوريا، ولو فتحت إسرائيل باب الحرب الشاملة فلن تستطيع إغلاقها، وستتطور الأمور بشكل سريع وستخسر فيها.

     من جهته، قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في تصريحات صحفية، إن كل الخيارات مفتوحة أمام دمشق لاستعادة الجولان السوري، بما فيها الخيار العسكري، مضيفا أن الأولوية الآن لتحرير إدلب من التنظيمات التي أكد أنها تتحالف مع إسرائيل، وبالتالي فإن الحرب على هذه التنظيمات هي مواجهة أيضا مع إسرائيل التي زادت من التصعيد بعدما وجدت أن عشرات الآلاف من المسلحين المتمردين فشلوا في كسر الجيش السوري.

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, روسيا, إس - 300, إسرائيل, إسرائيل
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