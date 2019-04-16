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18:44 16 أبريل/ نيسان 2019
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    مسح يكشف: 77 % من نساء الأردن يتعرضن لـ"تحرش جنسي"

    sputnik
    العالم العربي
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    كشف مسح لجمعية اتحاد المرأة الأردنية أن 77.5 في المئة من النساء الأردنيات يقلن إنهن يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف الجنسي.

    ويكشف المسح أن نسبة التحرش اللفظي تصل إلى 83.9 في المئة، فيما انخفضت النسبة إلى أقل الحدود للعنف الجنسي الجسدي، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، التي أشارت إلى أن نسبة النساء اللاتي لم يصرحن بما يتعرضن له 22.5 في المئة.

    نيكي هايلي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة بصحبة مندوب إسرائيل بالأممم المتحدة
    © AP Photo / Mary Altaffer
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    وقالت الصحيفة إن المسح يوضح أن ثمانية من كل عشر نساء في الأردن قد تعرضن على الأقل لشكل من أشكال العنف الجنسي، مشيرة إلى أن المسح، الذي صدرت نتائجه عن جمعية المرأة الأردنية، قبل يومين، وأن نسبة البوح عن التعرض للعنف الجنسي في المدن تزيد عن نسبته في القرى والمخيمات.

    وحسب المسح، فإن العنف الجنسي اللفظي والجسدي تتراوح بين 6.4 % و4.1 % على التوالي.

    ولفتت الصحيفة إلى قول معدة المسح الباحثة عفاف الجابري، إن انتشار العنف يرتبط بالجنسية بنسبة متفاوتة، حيث بلغت نسبة النساء الأردنيات اللواتي صرحن عن العنف الجنسي 79%، والسوريات 69%، والعراقيات والمصريات 100% من مجموع المشاركات في الدراسة.

    وأضافت: "رغم ذلك، لا نستطيع من خلال هذه الأرقام التعميم، لكنها تمثل مؤشرا على أن النساء من الجنسيات غير الأردنية قد يكن أكثر عرضة للعنف الجنسي"، مشيرة إلى وجود علاقة بين العمر والتحرش الجنسي، إذ بلغت نسبته للفئة العمرية أقل من 18 عاما 85.5 %.

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    أخبار التحرش, أخبار الأردن, التحرش الجنسي, الأردن, سوريا
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