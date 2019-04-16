وزير الخارجية المغربي يشير إلى أهمية الدور الروسي في حل أزمات المنطقة

صرح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الدور الروسي مهم لحل أزمات المنطقة العربية، ويمكنه أن يؤدي إلى حلول سياسية بدل العسكرية في اليمن وليبيا، كما أنه أساسي في القضية السورية وإشكالاتها.

© AFP 2019 / Stringer وزير خارجية المغرب: نريد حلولا واقعية لقضية الصحراء الغربية

وقال بوريطة في حديث لوكالة " سبوتنيك " اليوم الثلاثاء "الدور الروسي لا محيد عنه في القضية السورية بإشكالاتها وبالتطورات التي تشهدها الآن، الدور الروسي هو دائما كان عنصر توازن في ما يتعلق بالقضية الشرق أوسطية القضية الفلسطينية".

وأشار وزير الخارجية إلى أن "الدور الروسي كذلك سواء في ما يتعلق باليمن أو ليبيا يمكن أن يساهم في أن الحلول العسكرية تخلي المجال للحلول السياسية بين مختلف الأطراف خاصة في الأزمة الليبية".

وبين بوريطة أهمية انعقاد منتدى التعاون العربي الروسي، الذي انطلقت دورته الخامسة اليوم في موسكو، قائلا: "ما هو إيجابي في هذا المنتدى، هو انتظام عقده، هو ينعقد بشكل منتظم. الواقع في المنطقة العربية يفرض أن يكون هناك تشاور أكثر. روسيا بالإضافة إلى دورها كعضو دائم في مجلس الأمن عندها علاقات تاريخية مع المنطقة العربية، واليوم روسيا عندها حضور في مجموعة من الملفات التي تهم الأمة العربية".