وزير خارجية المغرب: نريد حلولا واقعية لقضية الصحراء الغربية

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده لا ترغب بعقد اجتماعات حول الصحراء الغربية لمجرد الاجتماع، وأنه غير مستعدة للتعامل مع مواقف تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

موسكو — سبوتنيك. ودعى بوريطة، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 16 أبريل / نيسان، كافة الأطراف إلى التحلي بالواقعية والإرادة الحقيقية للوصول إلى حل.

© REUTERS / Denis Balibouse وزير الخارجية المغربي يشير إلى أهمية الدور الروسي في حل أزمات المنطقة

وقال وزير الخارجية المغربي: "المغرب منذ البداية تعامل بوضوح مع هذا المسلسل (اللقاءات المتعلقة بالصحراء الغربية )، ولا يريد اجتماعات لمجرد اجتماعات، ويريد إنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده"، مضيفا: "إذا كانت هناك رغبة حقيقية عند الأطراف الأخرى، فالمغرب وضع فوق الطاولة مبادرة للحكم الذاتي".

وأضاف وزير الخارجية: " إذا كانت بعض الأطراف لا تزال متمسكة بمواقف عفا عنها الزمن، فالمغرب يخرج بنتائج ويحدد موقفه، لكنه غير مستعد للاستمرار في مسلسل للكلام ولاجترار مواقف متناقضة مع قرارات مجلس الأمن، وأكثر من ذلك، مواقف غير عملية وبعيدة عن التوافق".

وحول جولة جنيف الأخيرة أوضح بوريطة: "الاجتماع الذي كان في جنيف يأتي في إطار هذا المسار الجديد، وكان هناك تقدم، لكنه غير كاف، لأن اليوم ما هو ضروري أن تتحلى كل الأطراف المعنية بإرادة حقيقية للدفع نحو حل واقعي عملي مبني على التوافق، بالابتعاد عن الأحلام والأشياء غير الممكنة".