رئيس الوزراء العراقي يزور الرياض غدا

يستعد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لزيارة المملكة العربية السعودية، غدا الأربعاء 17 أبريل/ نيسان، على رأس وفد رفيع يضم أكثر من 11 وزيرا، و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص.

© REUTERS / HANDOUT مدير مركز القرن في السعودية: محمد بن سلمان وراء تنامي العلاقات مع العراق

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية ( واس )، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن الزيارة تستمر لمدة يومين، وستحمل ملفات مهمة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتابعت: "ترتكز العلاقات السعودية العراقية على أسس تاريخية، بالإضافة إلى الرغبة السياسية في الرياض وبغداد لتعميق هذه العلاقات"، مضيفة: "ستتضمن هذه الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتعليمية والفنية، وعقد ملتقى اقتصادي ولقاء رجال الأعمال من كلا البلدين".

وتعقد، على هامش الزيارة، اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، التي يرأسها وزيري الخارجية في البلدين، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، بحسب (واس)، التي ذكرت أن هذه الزيارة تؤكد حرص العراق على جذب الاستثمارات السعودية، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص في المملكة لتحقيق ذلك متوافقا مع أهداف رؤية 2030 بانتشار الاستثمارات السعودية في الخارج.