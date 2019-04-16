المسماري: يجب على قطر وقف تدخلاتها في الشأن الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الليبي يقاتل من أجل استقرار وأمن المنطقة بالكامل.

وأضاف المسماري في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز"، "جميع معاركنا اليوم جرت مع جماعات إرهابية ضمنها القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي وخلايا داعش".

© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA ساعة الصفر... "حراك أحرار طرابلس" يكشف عن مهمة داخل العاصمة

وأوضح أن طائرات ميليشيات طرابلس استهدفت الجفرة بغارتين.

وطالب دولة قطر بوقف تدخلاتها في الشأن الليبي.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، يوم الجمعة الماضي، إن "العمليات العسكرية في طرابلس تتواصل وعلى مدار الساعة".

وذكر المسماري أن الجيش الليبي نفذ "ضربات جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لميليشيات طرابلس".

وأشار المسماري إلى أن "هنالك علاقة بين الإرهابيين في ليبيا والهجمات التي وقعت في باريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية".