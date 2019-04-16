قطر تفوز بحقوق استكشاف قبالة الأرجنتين

وذكر البيان أن تحالفا مكونا من قطر للبترول و"إكسون موبيل" فاز بحقوق الاستكشاف في ثلاث مناطق امتياز في حوض مالفيناس الغربي، بحصة 70% لـ "إكسون" مقابل 30% لقطر للبترول.

وأضاف أن تحالفا مكونا من قطر للبترول و"شل"، فاز بحقوق الاستكشاف في منطقتين بحوض شمال الأرجنتين، بحصة 60% لـ"شل" مقابل 40% لقطر للبترول.