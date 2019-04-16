قطر تفوز بحقوق استكشاف قبالة الأرجنتين

وذكر البيان أن تحالفا مكونا من قطر للبترول و"إكسون موبيل" فاز بحقوق الاستكشاف في ثلاث مناطق امتياز في حوض مالفيناس الغربي، بحصة 70% لـ "إكسون" مقابل 30% لقطر للبترول.
قطر للبترول تفوز بخمسة عقود للاستكشاف قبالة سواحل الارجنتين ضمن تحالفين عالميين#قطر #قطر_للبترول #الارجنتينhttps://t.co/YtVtwVogpV pic.twitter.com/xq8xBKY8SJ— Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) April 16, 2019
وأضاف أن تحالفا مكونا من قطر للبترول و"شل"، فاز بحقوق الاستكشاف في منطقتين بحوض شمال الأرجنتين، بحصة 60% لـ"شل" مقابل 40% لقطر للبترول.
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