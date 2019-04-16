بالصور... الحشد الشعبي ينقذ 600 عين نفطية من الغرق جنوبي العراق

أشاد النائب عن محافظة ميسان كريم المحمداوي، اليوم الثلاثاء، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الحشد الشعبي في مواجهة أزمة السيول، مؤكدا أن الجهد الهندسي للحشد أسهم بالحفاظ على 600 عين نفطية في محافظتي البصرة وميسان.

نشر موقع "الحشد الشعبي" تصريح المحمداوي أن "الحشد الشعبي قام بدور كبير في مواجهة أزمة السيول والفيضانات التي تعرضت لها بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص ميسان والبصرة وواسط من خلال إقامة السدود الترابية والحفاظ على الثروات الوطنية".

وأضاف، أن "الجهد الهندسي للحشد الشعبي تمكن من الحفاظ على 600 عين نفطية كانت مهددة بالغرق في منطقة الجكة والكحلاء والمشرح في محافظة ميسان وحقول مجنون النفطية في البصرة".

🔺#هام



صور مباشرة الان من #حقل_مجنون النفطي في #البصرة ، الجهد الهندسي التابع لقوات #الحشد_الشعبي يواصل اعمال انشاء السواتر الترابية لمنع وصول مياه السيول الى داخل الحقل



اينما حل #الخطر.. حل #الحشد pic.twitter.com/4F4CrKF4GP — مديرية الإعلام — هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) April 12, 2019

ولفت المحمداوي، أن "الحشد جاهد في الحفاظ على نفط ميسان والبصرة كما قاتل عصابات "داعش" الإرهابية بعد ما منع وصول مياه السيول للحقول النفطية وتعرض البلاد إلى إيقاف الإنتاج النفطي الذي قد يطول لعام أو أكثر"، مبينا أن "هيئة الحشد تعمل في الوقت الحالي على توفير الأماكن الملائمة لإيواء العائلات المتضررة من الفيضانات في ميسان والبصرة وواسط، فضلا عن نشر جميع آلياتها للمساهمة في كري الأنهر وتغيير مسارات المياه عن المناطق السكنية"