الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في الحديدة

قالت مصادر عسكرية إن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في شمال التحيتا بالحديدة، وتحاول رصد وتصوير مواقع العمالقة، وقام الجيش باستهداف الطائرة وإسقاطها؛ بحسب قناة "العربية".

© AP Photo / Bebeto Matthews اليماني: السعودية تدخلت في اليمن بعد طلب رسمي من الرئيس الشرعي

وتضيف مصادر أخرى أن ميليشيا "الحوثي" كثفت مؤخراً من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة. وتسعى للتصعيد العسكري بكل الوسائل ومنها القصف والاستهداف ومحاولة التسلل للتقدم نحو مواقع العمالقة في مناطق متفرقة من الحديدة.

تأتي هذه الخروقات والانتهاكات المتواصلة — بحسب قناة "العربية" ـ بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء الهدنة الأممية، ودخولها حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، ولم تتوقف الميليشيات "الإرهابية" عن ارتكاب الخروقات، في الوقت الذي تتغاضى الأمم المتحدة عن رفض الميليشيات الالتزام بالهدنة، وتنفيذ اتفاقية السويد. وفق بيان المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.