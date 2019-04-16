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    حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس

    بالفيديو... حديث عفوي بين الملك سلمان والرئيس الإندونيسي

    © AP Photo / Fethi Belaid
    العالم العربي
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    سجل الرئيس الإندونسي، جوكو ويدودو، حديثا عفويا دار بينه وبين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة السعودية الرياض.

    وشارك ويدودو حديثه العفوي مع الملك سلمان، عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

    وقال الملك سلمان خلال مقطع الفيديو، "إن المملكة العربية السعودية ومكة والمدينة بلد كل المسلمين".

    يذكر أن الملك سلمان، عقد أول أمس الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تركزت على الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo /
    شاهد... ولي العهد السعودي يجتمع برئيس إندونيسيا
    واستعرض خادم الحرمين ورئيس إندونيسيا خلال اللقاء والمباحثات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

    كما اجتمع في نفس اليوم، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

    وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، أن الاجتماع تناول العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

    وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن النقاش تطرق لدفع الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى المرحلة التالية.

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