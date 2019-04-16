بالفيديو... حديث عفوي بين الملك سلمان والرئيس الإندونيسي

سجل الرئيس الإندونسي، جوكو ويدودو، حديثا عفويا دار بينه وبين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك ويدودو حديثه العفوي مع الملك سلمان، عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

Salam dari Sri Baginda Raja Salman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua tahun lalu, beliau berkunjung ke Jakarta dan Bali. Indonesia telah dianggapnya sebagai negeri sendiri. Sebaliknya, “Saudi, Makkah, serta Madinah adalah negara semua orang Islam.”



Terima kasih, Baginda. pic.twitter.com/kIkb99unLk — Joko Widodo (@jokowi) April 16, 2019

وقال الملك سلمان خلال مقطع الفيديو، "إن المملكة العربية السعودية ومكة والمدينة بلد كل المسلمين".

يذكر أن الملك سلمان، عقد أول أمس الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تركزت على الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

© AP Photo / شاهد... ولي العهد السعودي يجتمع برئيس إندونيسيا

واستعرض خادم الحرمين ورئيس إندونيسيا خلال اللقاء والمباحثات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما اجتمع في نفس اليوم، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، أن الاجتماع تناول العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن النقاش تطرق لدفع الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى المرحلة التالية.