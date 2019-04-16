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23:25 16 أبريل/ نيسان 2019
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    الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

    تعرف على عرض الملك سلمان للرئيس اليمني

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    تلقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، عرضا من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

    وبحسب وكالة "سبأ" اليمنية، فإن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التكامل والتعاون المشترك، كما تضمنت عرضا لفكرة إنشاء مجلس عربي أفريقي.     

    رئيس اليمن عبدربه منصور هادي
    © REUTERS / Khaled Abdullah/Files
    بعد مباحثاته مع السيسي... هادي يتوجه إلى الملك سلمان
    وأكدت الرسالة التي تسلمها الرئيس خلال استقباله في الرياض، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة، أحمد بن عبد العزيز القطان، وسفير المملكة العربية السعودية باليمن، محمد آل جابر، على جهود البلدين الشقيقين الرامية لتعزيز الامن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال فكرة تأسيس مجلس للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الاحمر وخليج عدن.

    وقالت الرسالة إن "فكرة تأسيس المجلس تأتي لتأكيد الحرص على الحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول وصون سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية بما تمثلة منطقة البحر الاحمر وخليج عدن من اهمية قصوى للسلم والأمن الدوليين". 

    ونقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية وسفير المملكة العربية السعودية خلال اللقاء إلى الرئيس اليمني، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

    ومن جانبه، رحب الرئيس اليمني بوزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية وسفير المملكة العربية السعودية في اليمن، محملا نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

    وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على أن علاقات البلدين أخوية وأزلية، وأساسها التعاون والتكامل والمصير المشترك، لافتا إلى التوافق في مختلف القضايا المصيرية التي تهم امن واستقرار بلدينا والمنطقة بصورة عامة.

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