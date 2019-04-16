اليمن... طيران التحالف يقصف معسكرا لـ"أنصار الله"

شن طيران التحالف العربي، الثلاثاء، غارات على مواقع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة إب وسط اليمن.

© REUTERS / STRINGER السياسي السوداني علي محمود حسانين لـ"سبوتنيك": هذا هو موقف الثورة من حرب اليمن وحزب البشير

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف استهدف بأربع غارات معسكراً لـ"أنصار الله" في جبل السور الاستراتيجي بمديرية الشعر شرق إب، وسط تحليق مكثف.

وأضاف أن الغارات تتزامن مع مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في محيط وأطراف جبل السور بالشعر في جبهة حمك شمال غربي الضالع.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 70 وإصابة 20 من مقاتلي "أنصار الله" خلال إحباط قواته محاولات للجماعة مهاجمة مواقع في جبهة حمك غرب الضالع، وقطع الخط العام في سوق الخميس جنوب مديرية النادرة، والخط الفرعي في قرية ذو الرخام بمديرية بعدان غرب جبهة حمك.

وأعلنت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي للعمالقة: إن "الجنود استهدفوا طائرة استطلاع حوثية كانت تحلق في سماء شمال مديرية التحيتا (جنوب الحديدة)، وتحاول رصد وتصوير مواقع العمالقة، وتمكنوا من إسقاطها".

وأشار إلى "أن الحوثيين كثفوا مؤخراً خروقاتهم وانتهاكاتهم للهدنة الأممية في الحديدة، ويسعون للتصعيد العسكري بكل الوسائل ومنها القصف والاستهداف ومحاولة التسلل للتقدم نحو مواقع العمالقة".