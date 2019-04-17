مصدر مدني لـ"سبوتنيك": سقوط صواريخ غراد في أحياء متفرقة بطرابلس الليبية

أفادت مصادر محلية ليبية اليوم الثلاثاء، عن سقوط صواريخ غراد في أحياء متفرقة في العاصمة الليبية طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال شهود عيان خلال أتصال مع وكالة سبوتنيك إن "أكثر من 6 صواريخ غراد قد سقطت في أحياء متفرقة في طرابلس".

وأضاف الشهود أن "الصواريخ سقطت في منطقة أبوسليم وحي الأكواخ بالإضافة إلى أحياء بالقرب من طريق المطار".

يتبع…