مظاهرات في العاصمة الليبية تندد بالقصف

خرجت اليوم الأربعاء، مظاهرات في العاصمة طرابلس للتنديد بالقصف العشوائي الذي استهدف أحياء متفرقة في العاصمة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

بنغازي — سبوتنيك. وقد بث بعض السكان المحليين على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمظاهرة خرج فيها أعداد كبيرة من سكان طرابلس تندد بالقصف العشوائي متهمة قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر استهدافها بصواريخ غراد صباح اليوم.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON وزير خارجية قطر: حفتر يعرقل جهود تحقيق الحوار الوطني في ليبيا

وهاجم المتظاهرون حفتر، ورددوا هتافات: "يا حفتر يا جبان…. رجال في الميدان…وحكم العسكر قادم ونحن سنموت شهداء".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي التابعة للقيادة العامة شرقي البلاد قد نفت، اليوم الأربعاء، استهدافها للمدنيين بصواريخ غراد بالعاصمة طرابلس، مشيرةً إلى أن الجيش الوطني الليبي لم يستخدم أسلحة ثقيلة خلال عمليات العسكرية هذه الليلة.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي خليفة العبيدي لوكالة "سبوتنيك" إن "كعادتها وعند كل هزيمة أمام ضربات رجال قواتنا المسلحة، تبدأ المليشيات المسلحة في حالة الجنون والقصف العشوائي على أحياء متفرقة بالعاصمة طرابلس في محاولة يائسة لاستعطاف العالم لكي يهب لنجدتها وإنقاذها من مصيرها المحتوم".