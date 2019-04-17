البرهان يشيد بعلاقات السودان المتميزة بالسعودية والامارات

أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والروابط الازلية التي تربط بين شعوبها، وذلك وفقاً لبيان إعلام المجلس العسكري الإنتقال.

موسكو — سبوتنيك. وقال البيان: " تلقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال لقائه اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع وفدا سعودياً إماراتيا مشتركا رفيع المستوي رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وأشار البيان إلى أن الوفد السعودي الإماراتي المشترك بحث مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسي العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما جدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات علي أمن السودان واستقراره.