القيادة العامة للجيش الليبي تدين قصف المدنيين في طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي تتابع سير العمليات العسكرية الجارية لمحاربة الإرهاب بجميع أنواعه"، مؤكداً على "قيام المليشيات الإرهابية والتي تسيطر على العاصمة بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحي المدنية".
وتقدمت القيادة العامة للجيش الليبي "بأحر التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين استشهدوا في هذه العملية الإرهابية وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى وما النصر إلا قريب ليتخلص شعبنا من هؤلاء الإرهابيين مثل ما تخلصت منهم بنغازي ودرنة والجنوب الليبي".
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