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    ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

    ابن سلمان وابن زايد داخل مطعم في الرياض... هكذا رد ولي العهد السعودي على أحد المواطنين (صور وفيديو)

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    التقطت عدسة الكاميرا مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أثناء وجودهما معا في أحد مطاعم العاصمة السعودية الرياض.

    ويظهر في المقطع الذي تداوله المغردون بكثافة ولي العهد السعودي وهو يتجه نحو مصعد أحد مطاعم الرياض، فيما تحيط به عدسات كاميرا بعض المواطنين الذين حرصوا على السلام عليه والتقاط الصور والفيديوهات له، وفيما يتجه الأمير محمد بن سلمان ناحية المصعد يبادر أحد المواطنين بالقول له: "استودعناك الله"، ليرد ولي العهد "في أمان الله"، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

    واختار البعض التقاط صور السيلفي التذكارية مع ولي العهد السعودي، كما اعتاد أن يفعل كثير من السعوديين عند رؤيتهم بن سلمان في الأماكن العامة.

    وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل في قصره بالرياض، مساء أمس الأربعاء، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

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