أول دولة في الخليج تستقبل مقاتلات "إف 35" الأمريكية (صور)

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تغريدة عبر صفحتها على "تويتر": "مقاتلة F-35A التابعة لسلاح الجو الأمريكي @usairforce تصل في أول مهمة لها في الشرق الأوسط في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات لتعمل ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، ستوفر F-35A قدرة عملياتية أكبر من خلال الجمع بين إمكانيات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة".
مقاتلة ال F-35A التابعة لسلاح الجو🇺🇸الأمريكي @usairforce تصل في اول مهمة لها في الشرق الأوسط في قاعدة #الظفرة الجوية في🇦🇪#الأمارات لتعمل ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، ستوفر ال F-35A قدرة عملياتية أكبر من خلال الجمع بين إمكانيات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة pic.twitter.com/iRgZQZWtZV— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) April 16, 2019
وتعتبر "F-35" المقاتلة الأكثر تقدما وتطورا في العالم وهي من مقاتلات الجيل الخامس، وهو الجيل الأحدث، تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وبالإضافة إلى الجيش الأمريكي، فقد وصلت إلى إسرائيل أخيرا.
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