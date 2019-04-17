إيطاليا: تسلل الإرهابيين على قوارب المهاجرين من ليبيا أصبح مؤكدا

قال نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني، إن "الوضع في ليبيا يعني أن خطر وجود إرهابيين على قوارب المهاجرين أصبح مؤكداً والموانئ ستظل مغلقة".

وأضاف سالفيني، في مقابلة إذاعية، اليوم الأربعاء: "تسلل الإرهابيين لم يعد خطرا وإنما أصبح مؤكدا ومن ثم واجبي أن أكرر أنه لن يسمح برسو السفن على الشواطئ الإيطالية".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI رئيس وزراء إيطاليا يطالب حفتر بسحب القوات من طرابلس فورا

ورفض سالفيني ، وهو زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، القول ما إذا كان موقف إيطاليا سيتغير في حال اندلاع حرب كاملة في ليبيا بعد تأجج الفوضى في البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وكان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج حذر، في مقابلتين مع صحيفتين إيطاليتين، من أن الحرب في بلاده قد تدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو السواحل الأوروبية.

وقال: "لن يكون هناك فقط 800 ألف مهاجر جاهزون للرحيل، سيكون هناك ليبيون يفرون من هذه الحرب". وأضاف: "نواجه حرباً عدوانية قد تصيب بعدواها المتوسط برمته. على إيطاليا وأوروبا أن تكونا موحدتين وحازمتين للتصدي للحرب العدوانية التي يشنها حفتر"، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن الدمار سيطال أيضا "الدول المجاورة".

في المقابل، سارع نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، إلى الرد على السراج قائلا "لن نسمح أبدا بأن يصل 800 ألف مهاجر إلى إيطاليا". وكرر دي مايو، أن على أوروبا برمتها أن تتدخل في قضية الهجرة عبر "سياسة إعادة توزيع للمهاجرين" و"سياسة تعاون لإرساء الاستقرار في ليبيا".

يذكر أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، إطلاق معركة طرابلس من أجل تحريرها من الإرهاب والميليشيات المتطرفة.