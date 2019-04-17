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    الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في القاهرة، مصر 14 أغسطس/ آب 2018

    اليمن يعلق على قرار ترامب بشأن الحرب

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم العربي
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    علقت الحكومة اليمنية على استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض ضد قرار الكونغرس بإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

    وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن "الإدارة الأمريكية تدرك خطورة الدور الإيراني في اليمن والمنطقة"، مضيفا أن "إيران تريد تحويل اليمن إلى حزام ناسف في خاصرة المنطقة"، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية".

    واعتبر بادي أن "استخدام ترامب الفيتو ضد قرار الكونغرس محل تقدير".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Jim Young
    ترامب يستخدم حق النقض ضد قرار الكونغرس بشأن وقف دعم الحرب في اليمن
    يأتي ذلك بعد ساعات من إشادة الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، باستخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال: "تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية".

    وكان البيت الأبيض قد قال إن "الرئيس دونالد ترامب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن".

    ووصف ترامب، قرار الكونغرس بأنه "محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

    وأضاف أن "الدعم الأمريكي ضروري لـ"حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن".

    وكان الكونغرس الأمريكي بغرفتيه وافق على قرار وقف دعم التحالف العربي بقيادة السعودية، قبل أكثر من أسبوعين، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية آنذاك، إن هذا القرار يقوي الحوثيين وإيران، ويقوض جهود مكافحة الإرهاب.

    انظر أيضا:

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