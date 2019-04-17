"أمر البشير بتصفيته"... صحيفة تكشف سرا عن معارض سوداني شهير

وأكد رئيس الجبهة الوطنية العريضة علي محمود حسنين، أنه على "الانتقالي" تسليم السلطة "للمعتصمين وليس لقوة سياسية معينة لاختيار رأس السلطة"، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY بعد عزل البشير... الأمم المتحدة تتخذ إجراء جديدا بشأن السودان

وأشار علي محمود حسنين إلى أنه يعيش خارج البلاد منذ 10 سنوات، بعد أن أمر الرئيس المعزول عمر البشير بتصفيته إثر تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السابق.

أعلنت وسائل الإعلام السودانية أن الرئيس المعزول عمر البشير، نقل إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من القيادات العليا للنظام السابق.

ونشرت صحيفة "آخر لحظة" على صفحتها الأولى عنوانا يقول:"البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني وإحالتهم إلى سجن كوبر، المخصص للسياسيين.

وكان الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان، على خلفية اعتصام مفتوح نفذه مئات الآلاف من المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام. وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه يتحفظ على البشير بعد عزله، غير أنه لم يكشف عن مكان احتجازه هو وبقية رموز نظامه.

وأعلن وزير الدفاع السوداني المتقاعد الفريق أول عوض بن عوف —وقتها-، في 11 أبريل/ نيسان، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.