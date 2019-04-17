منظمة الصحة العالمية: مقتل 189 شخصا وإصابة 816 آخرين منذ اندلاع المعارك في طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى منذ اندلاع المعارك في طرابلس إلى 189 شخصا وإصابة 816 آخرين.

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة: "الصراع في طرابلس أدى إلى سقوط 189 قتيلا ووقوع 816 جريحا. أكثر من 18000 شخص نزحوا من مسكنهم. إنّ منظمة الصحة العالمية وشركاءها في القطاع الصحي يقومون بتنسيق عمل الفرق الطبية المتنقلة بين مراكز النازحين ومعالجة المرضى".

© REUTERS / Ismail Zetouni بريطانيا تسعى لوقف التصعيد العسكري في ليبيا من مجلس الأمن

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر ، أعلنت ليل الرابع من نيسان/ أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.