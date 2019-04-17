المجلس العسكري في السودان يوجه البنك المركزي بحجز الأموال "المشبوهة"

ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وجّه بنك السودان المركزي "بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان" وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.

كما وجه المجلس "بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".

وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن قرارا خاصا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين استنادا على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية".

#السودان #سونا| أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قرارا خاصا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين إستنادا على توصيات ومقررات اللجنة الإقتصادية.



ونص القرار علي مراجعة حركة الأموال إعتبارا من الأول من أبريل بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو pic.twitter.com/QHoQqZ5tZf — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 17, 2019

وأضافت إن "القرار نص على مراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل".

مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل.



ووجه القرار المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك إعتبارا من الأول من أبريل.



كما وجه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة بحسب ماورد — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 17, 2019

ويشهد السودان مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، تولى بعده مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي فاضطر بعد ساعات لمغادرة موقعه هو ونائب رئيس المجلس رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس مفتش عام القوات المسلحة السودانية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.