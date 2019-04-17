عادل عبد المهدي يصل إلى الرياض في زيارة تستمر يومين

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى الرياض، وذلك في زيارة تستمر يومين، يتوقع أن يبرم فيها الطرفان اتفاقيات متعددة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن "رئيس الحكومة وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، يرافقه وفد كبير ضم السادة وزراء النفط والمالية والخارجية والتخطيط والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والشباب والرياضة والصناعة والمعادن والكهرباء والنقل، كما ضم الوفد عددا من المسؤولين الحكوميين والنواب والمحافظين والمستشارين ورؤساء الهيئات ورجال الأعمال، إضافة إلى السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قال إن علاقات العراق مع السعودية أمام تحول كبير خلال الفترة المقبلة.

وأكد، خلال مؤتمره الأسبوعي، مساء أمس الثلاثاء: "سنتوجه الأربعاء إلى السعودية مع عدد كبير من رجال الأعمال… نحن أمام تحول كبير في علاقاتنا مع السعودية". وتابع: "الزيارة إلى السعودية ستكون ملفاتها مكشوفة أمام الجميع"، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية.