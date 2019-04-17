قادم من السعودية... تحركات عاجلة في إيران لمواجهة "أخطر هجوم منذ 40 عاما"

أعلن مسؤول إيراني أن بلاده تواجه أخطر وأقوى هجوم من نوعه على مدار أربعة عقود، لافتا إلى وجود تهديد شديد على البلاد إثر غزو الجراد القادم من السعودية.

قال مدير الحفاظ على النباتات في مديرية الزراعة في محافظة هرمزكان، حميد دولتي، إنه بعد 40 عاما تواجه البلاد أقوى هجوم من الجراد الذي تحرك من السعودية حيث تتعرض محافظة هرمزكان إلى أكبر نسبة من هذا الهجوم، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

هجوم خطرناکترین ملخها‌ به ۶ استان جنوبی کشور



دسته‌های جدید بزرگ خطرناک‌ترین نوع ملخها همراه با بارندگی های اخیر از سمت شبه جزیره عربستان وارد ایران شده اند.

مدیرکل مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات: حجم گسترده‌ای از ملخ صحرایی یا دریایی که خطرناک‌ترین نوع ملخ است pic.twitter.com/ZpjDYKLlqS — TABAN (@TABANYDR) April 17, 2019

وحذر دولتي من تهديد هذه الحشرات على الأمن الغذائي في البلاد، لافتا إلى أن المؤسسة في محافظة هرمزكان تكافح اليوم الجراد في 18 ألف هكتار، ويضاف يوميا ألف هكتار إلى هذه النسبة.

وبيّن مدير الحفاظ على النباتات في مديرية الزراعة في محافظة هرمزكان أن الإجراءات الجوية ستبدأ من اليوم بدعم عملية المكافحة البرية لهذه الحشرات.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من غزو أسراب هائلة من الجراد القادم من السعودية المحافظات الجنوبية لإيران.

هجوم چند صد میلیونی #ملخ های پرنده عربستانی به ایران



دسته‌های چند صد میلیونی ملخ های پرنده با پرواز از شبه جزیره عربستان به جنوب ایران به ویژه به استان هرمزگان آمده اند؛ مسئولان سازمان حفظ نباتات در تلاش‌اند تا از ورود آنها به اراضی و باغات کشاورزان خودداری کنند pic.twitter.com/ALUniMaY8L — otaghkhabar24.com (@otaghkhabar24) April 17, 2019

ولفت دولتي الى أن هطول الأمطار الغزيرة سمحت بجذب هذه الموجات من الجراد القادمة من السعودية، قائلا إن محافظات سيستان وبلوشستان وكرمان وجنوب فارس وهرمزكان تعاني من هذه الظاهرة في الوقت الراهن لكنه بالنظر إلى أن هرمزكان تقع في الواجهة فهي تعاني من أعلى نسبة.

وأوضح أن أسراب الجراد التي تأتي إلى ايران تضم كل واحدة منها بين 200 و250 مليون حشرة حيث دخل إلى البلاد خلال الشهرين الماضيين بين 40 و50 سرب من الجراد إلى مختلف مناطق محافظة هرمزكان.

وأضاف: في حال عدم القدرة على مكافحة الجراد بشكل جيد فإن الأمن الغذائي في البلاد سيتعرض إلى خطر لأن الجراد سيغزو باقي المحافظات ويقضي على المساحات الخضراء.