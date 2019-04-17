مؤسس المخابرات القطرية: 13 جنسية غير قطرية كانت تعمل في الجهاز

قال مؤسس المخابرات القطرية إن الجهاز القطري وعلى عكس ما يحدث في أجهزة المخابرات، كان يعمل فيه 13 جنسية غير قطرية.

وأكد اللواء محمود منصور، في حواره مع "إندبندنت عربية"، إنه حين عمل في الجهاز القطري، وطلب منه توضيح رؤيته لدائرة المخابرات العامة القطرية لولي العهد وقتها حمد بن خليفة آل ثاني، أكد له ضرورة "تقطير الجهاز".

© AP Photo / صحيفة سودانية: وزير الصحة غير معتقل وموجود في قطر

وطالبهم منصور بأن يستبعد كل شخص غير قطري من العمل في الجهاز.

وقال منصور إن جهاز المخابرات القطري كان يضم 13 جنسية غير قطرية.

وأكد منصور أنه التقى بحمد بن خليفة آل ثاني، لتوشيح رؤيته لعمل الجهاز القطري، ولخصها في حواره وهي "حتمية (تقطير) الجهاز، واقتصاره على القطريين فقط، فلا يُعقل أن يشتمل جهاز مخابراتي على جنسيات أخرى من غير أبنائه، كان يضمّ أكثر من 13 جنسية غير قطرية! مع ضرورة استبعاد المنهجية العتيقة المعمول بها في الدائرة، فقد كانت خاصة بأسلوب عمل القوات العسكرية البريطانية خلف البحار ضد أعداء الإمبراطورية البريطانية، وغير المتعلمين من القطريين والذين ليس لهم مهام محددة يجب إحالتهم إلى التقاعد تدريجيّا".