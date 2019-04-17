الملك سلمان يلتقي عبد المهدي ويأمل رفع مستوى العلاقات بين العراق والسعودية

وأعرب عبد المهدي، عن بالغ سعادته لزيارة المملكة العربية السعودية ولتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين، مقدماً الشكر لحفاوة الاستقبال التي لقيها من جلالة الملك، مؤكدا أن الزيارة تجسد توجه الحكومة العراقية ورغبتها بتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات.
من جانبه، رحب الملك سلمان بن عبد العزيز بالسيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، متمنيا للعراق وشعبه الاستقرار والازدهار والتقدم. وأعرب عن "ارتياحه للتطور والاستقرار الذي يشهده العراق وأن تؤدي زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى تحقيق مايصبو إليه البلدان من زيادة التعاون ورفع مستوى العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي".
وأقام العاهل السعودي مأدبة غداء كبرى على شرف رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وصل إلى الرياض، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، وذلك في زيارة تستمر يومين، يتوقع أن يبرم فيها الطرفان اتفاقيات متعددة. وقال إن علاقات العراق مع السعودية أمام تحول كبير خلال الفترة المقبلة.
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